Julio Barroso: "Me gustaría soñar e ilusionarme con la Copa Libertadores"

Colo Colo no para de trabajar en la intertemporada que todavía está realizando en Sao Paulo, Brasil, para preparar de la mejor forma la llave ante Corinthians, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Uno de los que se ilusiona con el torneo continental es el defensa Julio Barroso, quien manifestó su anhelo de poder conseguir algo importante en el certamen.

“No quiero mentir con que me gustaría soñar e ilusionarme con la Copa Libertadores. Eso es un gran desafío, que sueño y que logremos algo importante. Después se escribirá o se hablará si fuimos o no de la historia, pero yo estoy orgulloso con el cariño que me brindan y he sentido mucho el cariño de la gente. Colo Colo es un club que te acepta o no y cuando te aceptan, uno disfruta”, reconoció el zaguero al sitio web oficial del club.

Además, el ex O’Higgins dijo que espera tener un mejor semestre que el primero, donde perdió continuidad ante una supuesta distancia con el ex técnico Pablo Guede.

“Yo quiero prepararme mucho para tener una revancha de un semestre adverso en lo personal. Después de mucho tiempo me tocó jugar muy poco por diferentes circunstancias. Uno sufre y quiere estar, más aún cuando hay tres competencias que son importantes”, enfatizó.