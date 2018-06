Luciano Aued y eliminación de la Copa Chile: "Nos tiene que servir de experiencia"

Uno de los pilares de Universidad Católica el primer semestre fue Luciano Aued. El volante argentino ha disputado todos los compromisos que tienen al cuadro cruzado liderando la tabla de la Primera División.

Por lo mismo, la derrota contra Cobreloa por Copa Chile fue un balde de agua fría para una de las figuras del elenco de San Carlos de Apoquindo, quien indicó: “es un golpe durísimo para nosotros, no lo esperábamos de ninguna manera y es difícil poner en palabras la frustración que sentimos”.

El futbolista argentino complementó: “No estaba en nuestros planes, no porque no entendamos que en el fútbol no puede pasar, sino que al jugar con un rival de otra categoría entendemos que tendríamos que haber marcado una diferencia que se vio en el primer partido y en el segundo también, pero no con la misma claridad”.

Sin embargo, “Luli” también se mostró optimista de cara a los compromisos posteriores y adelantó: “Que esto nos sirva de experiencia, lógicamente que se pueden tener partidos malos, pero no de esta manera y no en partidos tan clave, donde no tienes revancha. Tenemos que seguir evolucionando; no hemos llegado al techo en el torneo, tenemos muchísimas cosas por corregir, que de a poco se van viendo”.

La UC debutará contra Deportes Iquique en la segunda rueda del campeonato, donde intentará mantener el primer puesto de la tabla, donde le lleva un punto de ventaja a la Universidad de Concepción.