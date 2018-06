Marcelo Díaz le paró el carro un hincha que lo molestó por el error en la Copa Confederaciones

Marcelo Díaz ya se está acostumbrando a utilizar las redes sociales para responderle a fanáticos de Colo Colo que se burlan de él por su error con el que la Selección chilena perdió la final de la Copa Confederaciones ante Alemania el año pasado.

Es que a través de Twitter, un hincha recordó la falla de “Carepato” al compararla con el segundo gol de Senegal en el triunfo sobre Polonia por el Mundial de Rusia 2018, donde el volante europeo Grzegorz Krychowiak erró al dar un pase hacia atrás.

“Con el 0-2 de Senegal y el pase atrás… No sé por qué me acordé de Marcelo Díaz”, publicó el adepto, aunque el mediocampista del Pumas de México no tardó en responder.

“¿Y en el gol de Colombia no se acordó de nada?”, escribió Díaz, en referencia al gol de tiro libre que le marcó a Francisco Prieto en la histórica goleada por 5-0 sobre el Cacique en 2012, similar al del colombiano Juan Fernando Quintero ante Japón.