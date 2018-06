Pelusso defiende sin miedo a Sampaoli y a Messi

Siguen los cuestionamientos a la selección argentina por su debut en el Mundial de Rusia 2018, donde resignaron un empate ante la sorpresiva Islandia y donde mostraron un juego que no convenció a los hinchas trasandinos.

Esta vez, fue el ex entrenador de Universidad de Chile en 2010, Gerardo Pelusso, quien criticó duramente al combinado dirigido por Jorge Sampaoli, y sostuvo que sin Lionel Messi, la Albiceleste ni siquiera hubiera clasificado a la cita planetaria.

“(A Argentina) tampoco la veo bien. Si no tuviesen a Messi serían un equipo mediocre. A Argentina la llevó Messi al Mundial y sin él serían un desastre, como lo vienen siendo durante el último tiempo”, reconoció el uruguayo a La Tercera.

“Un jugador no puede sacar campeón a un país. Maradona ganó el Mundial, igual que Pelé, pero había un equipo. Argentina no tiene idea a lo que juega. Sampaoli puso un día a tres defensores y ocho atacantes. ¿Qué es eso?”, añadió.

El ex estratego de los azules también se refirió a Sampaoli y no lo culpó por el juego de su selección: “Yo no soy analista de entrenadores, yo analizo equipos. El problema de Argentina no pasa por el técnico. Han tenido un descontrol que viene desde la dirigencia para abajo. El ‘Tata’ Martino se fue porque Argentina es un desastre. No hay proceso, no hay estabilidad, no hay nada. Si vienes haciendo las cosas mal, no vas a pretender juntar once jugadores y lavarles la cabeza de un día para otro para poder ganar el Mundial”.

Por último, Pelusso tuvo palabras para otro ex entrenador de la Roja, Juan Antonio Pizzi, y su decisión de dirigir a Arabia Saudita en el Mundial: “Hay que ver la billetera de Pizzi para saber si se equivocó en ir a Arabia. Pizzi va por un tema económico, todos van a dirigir allá por plata. El que diga que va por un proceso, para armar algo, es mentira. Allá lo único bueno es el pago”.