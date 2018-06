Lasarte analiza a Argentina: "Ellos se encargan de dilapidar lo que tienen"

El entrenador uruguayo Martín Lasarte conversó con una radio nacional para referirse al difícil momento de Lionel Messi después del empate d Argentina contra Islandia, lo que le ha valido diversas críticas al astro trasandino por errar un penal en el compromiso.

El DT charrú indicó: “La propia Argentina se encarga de dilapidar lo que tienen. Está la cosa de la prensa, de la dirigencia política deportiva, la tonelada de presión que carga Lionel Messi en torno a lo que se dice y habla. Va en total detrimento, pareciera que no lo cuidan. Tengo esa sensación y creo que van a tener problemas”.

El ex entrenador de la U complementó: “Erra el penal y ningún compañero le va a dar una palmadita en la espalda, con la carga que eso significa. Me sorprendió que nadie lo ayudara. Ya en el camarín es tarde, es ahí en el momento del furor del juego para que no se sienta tan solo. Me dio una pena enorme”,

La selección argentina se enfrentará a Crocia a las 14:00 horas, en un trascendental duelo en donde una derrota deja a los dirigidos por Jorge Sampaoli virtualmente eliminados de la competencia.