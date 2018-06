Sampaoli y goleada a Argentina: "La responsabilidad es toda mía"

Argentina agoniza en el Mundial de Rusia 2018. La Albiceleste recibió una goleada por 3-0 por parte de Croacia y quedó al borde de la eliminación en la fase grupal de la cita planetaria.

Y tras el duro tropezón, el técnico del combinado trasandino y ex DT de la Roja, Jorge Sampaoli, asumió toda la culpa en la conferencia de prensa.

“La responsabilidad es toda mía. Yo soy el responsable de tomar decisiones, la clave de la derrota tiene que ver con responsabilidades mías, por el plan de partido, por situaciones que planteadas de otra forma habrían salido mucho mejor. No creo humano ni real achacarle la responsabilidad a Caballero”, reconoció el casildense.

“Estábamos muy ilusionados antes de este partido. Esto nos aleja de la clasificación. Nos deja muy adoloridos a todos. Presentíamos que por la preparación este iba a ser un partido de despegue y no lo fue. No pudimos en ningún momento del proceso consolidarnos. Esperábamos que fuera mucho más sencillo, ahora es con mucha presión”, añadió.

Respecto a cómo quedó el camarín de la Albiceleste, el estratego confesó: “Dolor por no haber podido. Hace mucho tiempo que estando de conductor no me tocaba esto y me tocó ahora con la camiseta de mi país. Creo que el plan de este partido no resultó y ahora apostar todo a la mínima posibilidad que quede. Pelear. No nos queda otra más allá que el sentimiento, vergüenza, dolor, por no haber estado a la altura de lo que quería el pueblo argentino”.

Por último, sobre el mal torneo de Lionel Messi, la principal figura de los trasandinos, Sampaoli sostuvo: “El momento de Leo, indudablemente está perjudicado por no encontrar nosotros como conductores el equipo que se acomode mejor a él. Nos tenemos que hacer cargo. Veníamos con un sistema, sentí que en el primer tiempo neutralizamos bastante y tuvimos dominio, pero nos costó mucho hacerle llegar la pelota a Leo. Nos golpeó mucho el segundo gol”.