Frank Kudelka advierte que "No vamos a traer refuerzos sólo por traer"

Frank Kudelka, entrenador de la Universidad de Chile, se refirió a lo difícil que será para su equipo encontrar refuerzos de cara al segundo semestre. Los azules no pueden contratar jugadores de otros equipos de Primera División por reglamento, y además tienen el cupo de extranjeros completo. Además, sufrieron la salida de Lorenzo Reyes, clave en el mediocampo, tras partir al Atlas mexicano.

Por lo mismo, el estratego argentino reconoció: “No tenemos un reemplazo visible y posible como Lorenzo. Ahí es donde digo que no es traer por traer, y por eso vamos a potenciar lo que tenemos. La calidad de Lorenzo es difícil suplantarla, es algo real, y por otro lado, las opciones de reemplazo no van de la mano con las posibilidades reglamentarias. Si no aparece nada apetecible, vamos a potenciar a los jugadores que están en el plantel”.

En la misma línea, el DT complementó: “Estamos viendo el tema de los refuerzos. No vamos a traer por traer, y llegado el caso de que pueda aparecer una opción válida, la vamos a analizar”.

Además, la falta de cupo de extranjeros en la U generó rumores en torno a la salida de Armando Cooper, volante panameño que no sumó muchos minutos en la primera rueda.

“Sé que ha jugado poco, pero lo vi bastante bien ante un rival importante como Bélgica. Lo conozco porque lo enfrenté en Argentina cuando jugaba en Godoy Cruz. Pero la determinación si sigue o no, no va a pasar por mí. Eso lo sabremos cuando termine la participación en el Mundial”, indicó el entrenador argentino.

Finalmente, tuvo palabras para Colchagua, próximo rival en Copa Chile, al que se enfrentarán el domingo: “Tomamos a este equipo con la máxima responsabilidad, más allá de que no sea de nuestra categoría en términos de juego. Son llaves cortas, en las que el rival se prepara en su máxima intención, entonces todo se hace difícil”.