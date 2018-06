Bielsa confía en Argentina y Sampaoli: "Lo mejor aparecerá a partir de mañana"

En su presentación como nuevo DT del Leeds United, el ex técnico de la Selección chilena, Marcelo Bielsa, defendió de las críticas a la selección argentina de Jorge Sampaoli por su opaca campaña en el Mundial de Rusia 2018, y aseguró que desde el partido de este martes ante Nigeria, saldrá lo mejor de la Albiceleste.

“Creo que lo mejor de Argentina va a aparecer a partir de mañana. Creo firmemente en la calidad de los jugadores, en el liderazgo de Messi, que se va a hacer evidente. En la sabiduría del cuerpo técnico que estoy seguro que va a aparecer”, reconoció el rosarino en su presentación en el cuadro inglés.

“Los dos partidos anteriores van a ser la base para corregir y encontrar un nivel competitivo del equipo y el proyecto deportivo de la Selección. Tengo mucha fe en el cuerpo técnico y en los jugadores”, agregó el “Loco”.

Por último, el ex estratego de la Roja también se refirió a su llegada a su nuevo club: “Yo creo que los intérpretes que posee el Leeds me permiten pensar que las ideas que tengo respecto del juego se pueden implementar. Los jugadores que tiene el Leeds me permiten llevar a cabo mi proyecto deportivo”.