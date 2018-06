Jorge Sampaoli: "Te hacen sentir como un delincuente por perder un partido"

Con la goleada que la selección argentina sufrió ante Croacia, la Albiceleste quedó cerca de la eliminación en la fase grupal del Mundial de Rusia 2018 y el técnico Jorge Sampaoli tambaleando en la banca y como principal blanco de las duras críticas.

Pero el ex DT de la Roja dijo no estar pendiente de los cuestionamientos que le han hecho en las redes sociales y manifestó su convicción de conseguir la victoria ante Nigeria en el duelo de este martes para poder clasificar a octavos de final de la cita planetaria.

“Personalmente, el mundo virtual no me genera nada. Pero sí mucha gente con la que estoy cerca está pendiente. Pero hay una realidad que es que Argentina no le ganó a Croacia y eso nos complicó. En el mundo virtual te hacen sentir como un delincuente por perder un partido. Si me dedicara al mundo virtual debería dejar esta profesión”, reconoció el casildense en conferencia de prensa.

Respecto a la reunión que tuvo con los jugadores de la Albiceleste tras la caída ante los balcánicos, sostuvo: “Yo dialogo mucho con el plantel tratando de llevarlos a un proyecto deportivo. Pero todo lo charlado en una reunión privada, es privada. No lo haría público nunca”.

Sobre el cotejo ante los africanos, dijo: “Estoy convencido que mañana se escribirá una nueva historia para conseguir la clasificación. Mañana Argentina irá por todo y dejará todo. Nigeria tiene jugadores que te marcan diferencias físicas”.

Por último, sobre Lionel Messi, Sampaoli comentó: “El partido pasado se dio complicado para Leo porque la estructura del partido no le favoreció. Tampoco le llegaron muchos balones. Eso es un error de proyección. Eso lo trataremos de mejorar ahora”.