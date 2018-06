Prensa argentina se aferra a que Messi salve a la Albiceleste en el Mundial

Seguir en carrera o despedirse con un rotundo fracaso. Eso es lo que se juega este martes la selección argentina de Jorge Sampaoli ante Nigeria, por la última fecha del Grupo D del Mundial de Rusia 2018.

Es que la Albiceleste tiene la obligación de vencer a los africanos y esperar que Islandia no derrote a Croacia para clasificar a los octavos de final de la cita planetaria. Y para conseguir el objetivo, la prensa trasandina se aferra a Lionel Messi.

Por ejemplo, el diario Clarín publica que “el único que se atreve a desafiar a las razones futboleras que le recortan la credibilidad a la Selección es Lionel Messi. De un genio se espera que se rebele. Que no se entregue por el penal fallado contra Islandia y por la pasividad extrema ante Croacia. Que despierte. Que le diga a esta aventura rusa: ‘Acá estoy. Sí, soy el mejor del mundo"”.

“Semejante fenómeno no debe resignarse a una despedida en primera ronda del que podría ser su último Mundial. Es por él y es por Argentina… No es que Messi sea más importante que la Selección. Seguro que no. Pero sólo él es capaz de rescatarla de una oscuridad que asusta”, añade.

En tanto, Olé sostiene: “A ganar que se acaba el mundo… Messi es el eje de nuestros sueños, el foco de nuestras miradas. Vamos a estar todos pendientes de su cara en el himno, de sus movimientos, de sus rezos. Sentimos que todo, absolutamente todo, depende de él. No es justo, lo sabemos. No merece Messi que le carguemos más la mochila. Está claro que se preparó para su Mundial y que todavía no empezó a jugar. El miedo es que nos quedemos afuera con Messi caminando, encerrado en sus miedos, abrumado, sin poder soltarse y disfrutar. Es cruel, pero es el miedo que tenemos”.

Por su lado, TyC Sports comenta: “A todo o nada. Esperando la salvación de Messi, el gol de Higuaín, un nuevo quite de Mascherano o las manos de Armani. Argentina tiene la chance de volver a nacer en Rusia y arrancar un nuevo camino”.