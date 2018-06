Brasil se queda con el primer lugar de su grupo sin mucho "jogo bonito"

Sin brillar Brasil consiguió derrotar a Serbia por 2 a 0 y aseguró su clasificación a los octavos de final de Rusia 2018. La ‘verde amarela’ se quedó con un apretado partido en donde mostró destellos de ‘jogo bonito’ recién cuando aseguraron el segundo gol.

Las alarmas se encendieron en apenas 7 minutos, cuando Marcelo debió salir reemplazado por Filipe Luis producto de una lesión. Pese a ello, el elenco sudamericano propuso más y encontró la apertura de la cuenta mediante Paulinho, que tras pase de Phillipe Coutinho superó por arriba a Vladimir Sotjkovic y puso el primero en 35 minutos.

El volante del Barcelona nuevamente fue el jugador más activo del partido en comparación con Neymar, que aún no ha podido demostrar su mejor versión en Rusia y esta no fue la excepción. Coutinho incluso hizo una maravilla con el balón en el minuto 57 a lo Ronaldinho, comandando un contragolpe y dejando al jugador del París solo contra el portero ante lo cual no pudo resolver la jugada.

La tranquilidad para la ‘canairinha’ llegó en el minuto 67 cuando peor jugaba el equipo de Tite. Un tiro de esquina de Neymar habilitó a Thiago Silva quien con un potente cabezazo batió a Stojkovic y le entregó la tranquilidad a miles de hinchas cariocas. El gol motivó al elenco sudamericano e incluso Filipe Luis pudo marcar el tercero en 70 minutos con un tiro de media distancia que fue bien contenido por el portero Stojkovic.

Por otro lado, Suiza derrotó a Costa Rica empataron lo que le permitió a los ‘navajos’ clasificar junto a Brasil a los octavos de final. Blerim Dzemaili abrió la cuenta después de una buena jugada colectiva en el minuto 31, mientras que Kendall Watson mediante cabezazo después de un tiro de esquina lo empató para los ‘ticos’.

Josip Drmic puso la ventaja parcial para el elenco del centro de Europa en 87 minutos, ante lo que Bryan Ruiz de penal anotó la igualdad definitiva en el 92’ para premiar al elenco centroamericano que fue dominador del partido y se despidió con dignidad de la Copa del Mundo. Ahora el ‘scratch’ se enfrentará a México en los octavos de final en un atractivo partido, mientras que Suiza se enfrentará a Suecia en la otra llave.