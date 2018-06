Sebastián Ubilla: "Nunca pensé que iba a volver a la U"

Sebastián Ubilla está de regreso en Universidad de Chile. El delantero fue presentado este miércoles oficialmente como nuevo refuerzo del cuadro estudiantil, a sólo seis meses de haber dejado a los laicos para partir al Al Shabab de Arabia Saudita.

Y en la ceremonia, donde estuvo acompañado del gerente deportivo Ronald Fuentes, el “Conejo” explicó los motivos sobre su salida del conjunto universitario a principios de año.

“Siempre dije que quedarme en la U era lo primero, porque soy hincha de la U. Estaba muy bien acá, pero de un día para otro llegó esta oferta, que económicamente era muy buena y para mí mi familia es lo más importante que tengo, por eso fue una decisión familiar y no se podía decir que no”, reconoció en la conferencia de prensa desde el CDA de La Cisterna.

Además, el ariete descartó que esta sea una revancha: “No lo tomo así. Nunca pensé que iba a volver a la U. Mi pensamiento era quedarme tres o cuatro años más en Arabia Saudita, pero estoy agradecido de los dirigentes por confiar nuevamente en mí. Estamos contentos todos porque volvemos a casa. Ojalá pueda ser un aporte”.

Respecto a su discreto paso por el conjunto saudí donde apenas marcó tres goles, Ubilla comentó: “La verdad no lo pasé muy bien allá, fue todo muy difícil, no por lo futbolístico, sino por un incumplimiento de contrato del club. Tomé la decisión de realizar una demanda, finalmente no se hizo y tomamos la decisión de salir del club”.