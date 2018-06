Garín y su desafío en Wimbledon: "Me siento capaz de jugar con cualquiera"

Por segundo año consecutivo, Christian Garín (169° del ranking ATP) logró superar la qualy de Wimbledon y disputará el tercer Grand Slam de la temporada. A diferencia del 2017, esta vez el chileno aseguró su paso al main draw con un aplastante 6-2, 6-2 y 7-5 sobre el polaco Hubert Hurkacz (123°).

Por eso, el “Tanque” se mostró muy contento por ser nuevamente estelar en la Catedral, donde se sumará en los singles a su compatriota Nicolás Jarry, y de paso, dijo no pensar en el rival que le pueda arrojar el sorteo que se desarrollará este viernes.

“Estoy muy feliz por cómo fui jugando partido a partido, llegué un día antes de la qualy y tuve una adaptación buenísima, antes de ayer enfrenté a (Nicolas) Mahut, un jugador (especialista) de pasto, y ese partido me dejó con mucho ritmo”, reconoció en dialogo con radio Cooperativa.

“Ya pasé la qualy, que era un objetivo que tenía este año y ahora me siento bien. Ya sé qué es jugar en Wimbledon, el año pasado jugué con Jack Sock, tuve muchas opciones y ahora espero que sea un gran torneo para mí. En el sorteo no estoy pensando mucho, me siento bien y capaz de jugar con cualquiera”, añadió.

Respecto a su buena temporada, la segunda raqueta nacional comentó: “Estoy jugando mucho más agresivo, estoy confiando mucho más en mí. Me he dado cuenta de muchas cosas externas que me han hecho crecer, madurar y querer ponerme objetivos torneo por torneo. He tenido un buen año, todavía queda mucho y puedo hacerlo mejor”.