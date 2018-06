"Gato" Silva y su arribo a Independiente: "Me esforzaré para adaptarme rápido"

El Cruz Azul de México ya es pasado para Francisco Silva. El volante chileno fue oficializado como nuevo jugador de Independiente de Avellaneda, uno de los equipos más laureados de Argentina.

Y el “Gato” ya entregó sus primeras declaraciones como nuevo fichaje del cuadro trasandino, el cual será el sexto club en la carrera del quillotano.

“Independiente es un equipo grande, todos lo sabemos, ha ganado un montón de copas y esperemos que siga así”, reconoció el bicampeón de América con la Selección chilena.

“Me voy a esforzar lo máximo que pueda en cada entrenamiento para adaptarme a la forma de jugar de nuestro equipo, de la liga. Ojalá adaptarme lo más rápido posible”, añadió.

Por último, el ex jugador de Universidad Católica sostuvo: “Mi posición natural siempre ha sido de ‘5’, como se dice acá (en Argentina). También he hecho de central, que tampoco me incomoda, pero mi naturaleza siempre fue volante”.

Consignar que a Silva se sumará otro chileno en Independiente, Pedro Pablo Hernández, quien dejó el Celta de Vigo y debería ser confirmado pronto por el conjunto de Avellaneda.