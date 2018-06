Lucas Barrios es presentado oficialmente en Colo Colo

Tras nueve años, Lucas Barrios volvió al estadio Monumental para colocarse la camiseta de Colo Colo. El delantero argentino-paraguayo fue presentado este viernes de manera oficial a los medios como nuevo fichaje de los albos por un año y medio.

Después de superar los chequeos médicos en la Clínica Meds de Las Condes, la “Pantera” se dirigió al recinto de Macul para protagonizar la ceremonia, que se retrasó más de una hora, y donde estuvo acompañado por el presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle.

“Le doy las gracias a Gabriel y a todo el directorio por mi llegada. Estoy muy feliz, fueron nueve años que recorrí el mundo. Fue una intensa carrera y hoy sigo mi carrera aquí. Es una linda alegría y un retorno muy especial. Es un sueño volver acá. Todo ha cambiado y muy feliz de que Colo Colo haya mejorado su estructura”, reconoció el atacante.

Respecto a la chance de disputar con los albos la Copa libertadores, sostuvo: “Me puse contento cuando el club clasificó. Tuve la suerte de jugarla y ser campeón, es una alegría enorme. La gente está ilusionada, los jugadores también. Mañana me reencontraré en el plantel, con muchos ya jugué. Hay que hacer de este grupo que se fortalezca más y yo adaptarme lo más rápido posible”.

Sobre su fallido retorno a principios de año y las diferencias con Aníbal Mosa, timonel del Cacique en ese momento, el ariete sostuvo: “En diciembre la pasé mal porque fue un momento difícil. Recibí agresiones y muchas cosas. Aunque es normal cuando se planteó algo que no era. Cuando tomo decisiones, siempre lo hago pensando en lo que es mejor. Yo tuve la oferta de Junior, iba a ser el mejor pagado y le dije que no. Fui a Argentinos, que era donde yo nací. En algún momento hablaremos con Aníbal, no tengo rencor hacia nadie, Colo Colo es más importante que cualquier persona, la gente es la que tiene que estar feliz”.

“A Aníbal le deseo lo mejor y él sabe que estoy muy identificado y que voy a dar lo máximo. Las cosas económicas pasan a segundo plano. Si en algún momento podemos hablar, bienvenido”.

Consultado sobre si es posible que con Esteban Paredes sean titulares, dijo: “Los buenos jugadores pueden jugar juntos. Hay que adaptarse. Tener jugadores como (Jorge) Valdivia, (Jaime) Valdés, al delantero le dan un plus”.