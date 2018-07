Jarry y su primer triunfo en Wimbledon: "Es el torneo que más me gusta"

Luego de su gran triunfo en Wimbledon -el primero de un chileno en 7 años- ante el serbio Filip Krajinovic (30°), Nicolás Jarry (66°) se mostró emocionado tras haber ganado en un torneo que considera especial por haber asistido con su abuelo, Jaime Fillol.

“Haber ganado aquí significa un poco más porque es el torneo que más me gusta. Vine un par de veces con mi abuelo cuando tenía 10 y 11 años, en 2005 y 2006. Mi abuelo jugó al tenis, llegó a ser top 15 y es uno de los fundadores de la ATP, por eso yo tenía pase para ir a camarines. Incluso tengo un libro de Wimbledon con millones de autógrafos de los más grandes. Cuando juego me acuerdo de todos esos momentos, cuando soñaba con estar aquí”, dijo.

“Mi juego creo que se puede adaptar bien pero necesito más tiempo. Independientemente de si me va bien o va mal, lo voy a pasar siempre bien en esta superficie. Haber crecido en arcilla me ayudó a formarme, si me hubiera criado aquí, luego pasar a arcilla sería más difícil”, agregó en referencia a su juego en pasto.

El “Príncipe” también tuvo palabras para Marcelo Ríos: “Ha estado en toda la etapa de nuestro desarrollo como equipo de Copa Davis. Si uno lo conoce, es buena persona, pero en este mundo ser famoso es muy difícil y él no pudo controlarlo mucho. En Chile es muy difícil la prensa, quiere saber mucho y a veces uno se cansa. No soportaba eso. Somos un país muy chico y todo se sabe muy rápido”.