El plan de Sampaoli para convencer a la AFA y evitar salida de banca argentina

Tras el fracaso de la selección argentina de quedar eliminada en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 con una derrota por 4-3 ante Francia, la prensa trasandina ya habla de que la AFA espera que el técnico Jorge Sampaoli tenga el gesto de renunciar a la banca de la Albiceleste para así no pagarle la indemnización de 20 millones de dólares por un despido.

Pero el ex adiestrador de la Roja no está dispuesto a partir. De hecho, tras la caída ante los galos el casildense aseguró que no estaba evaluando dar un paso al costado.

Y ahora, en suelo trasandino sostienen que el DT buscará convencer a Claudio Tapia, presidente de la AFA, para seguir en la banca con un plan por los próximos cuatro años.

Se denominaría “60 por 6” y consistiría en un seguimiento permanente para jugar en la selección de 60 jugadores de campo y seis arqueros.

Según Infobae, se trata de “una renovación profunda de la base de futbolistas de la Selección, con el objetivo central enfocado en Qatar. Y la apuesta es a que la nueva camada tenga ‘la impronta de Sampaoli’; remarcando, de alguna manera, que hasta el momento se adaptó a lo que proponían los históricos”.