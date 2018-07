"Bichi" Borghi destrozó la campaña mundialera de Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli vive su momento más duro desde que es entrenador debido al fracaso de quedar eliminado con la selección argentina en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 ante Francia.

Por eso, el ex DT de la Roja y Universidad de Chile ha recibido constantes críticas y uno de los que se sumó fue Claudio Borghi, su antecesor en el combinado criollo.

“La verdad que yo lo admiro. En mi barrio le diríamos ‘chancho arriba del árbol’, porque nadie sabe cómo llegó tan alto”, disparó el otrora técnico de Colo Colo en diálogo con TyC Sports.

“No digo que Sampaoli no tenga idea de lo que hace, pero sí que no tiene convicciones. Llegó con una idea, la cambió y la postergó. De una línea de tres a una de cuatro, de no convocar a poner a Enzo Pérez de titular, de preguntarle a Lionel Messi qué hacer”, añadió.

Por último, el “Bichi” sostuvo: “Argentina participó en el Mundial, no lo jugó. Yo esperaba que salga campeón, cada cuatro años uno tiene la ilusión, pero no hay un equipo, Islandia nos puede ganar en mil cosas, pero en el fútbol no. No ayudamos al mejor del mundo”.