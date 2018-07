Fernando Cordero cierra un ciclo en la UC: "Me voy por la puerta grande"

El lateral-volante Fernando Cordero se despidió este miércoles de Universidad Católica, club al que defendió por seis años y con el que ganó un histórico bicampeonato nacional, además de una Supercopa de Chile.

En rueda de prensa en San Carlos de Apoquindo, el gerente deportivo del club, José María Buljubasich, le agradeció de entrada al jugador la “entrega” y su “compromiso” a la hora de defender la camiseta del elenco de la franja.

“Como política del club tratamos de cerrar los ciclos de la mejor manera posible, agradecerle al ‘Chiqui’ estos seis años en el club, su entrega, su dedicación, su compromiso, con la institución, con la camiseta, tanto dentro como fuera de la cancha. Desearle lo mejor en lo que viene en su carrera deportiva”, expresó el ‘Tati’.

En tanto, Cordero se refirió a su partida del elenco de la franja, señalando que “no fue una decisión fácil, fue de común acuerdo por un tema netamente deportivo. Católica me ofreció seguir seis meses más”.

“El cariño que tengo por Católica es especial, desde que llegué me ayudaron en todo, me sentí como si estuviera en mi propia casa, tengo una muy buena relación con todos los trabajadores del club. Me voy por la puerta grande, voy a estar siempre agradecido por lo que el club me dio, siempre estuve dispuesto a participar en las cosas del club”, agregó.

Al momento de decidirse por la UC en el año 2012, tras defender a Unión Española, el jugador de 30 años indicó que “mi papá fue hincha de Católica, falleció el 2007. En un momento tuve para irme a los otros dos clubes grandes de este país y elegí Católica por la promesa que le hice a mi papá, de estar en Católica y salir campeón y lo logré, por más que tuve fracasos llegó el momento que lo logré”.

Consultado por su mejor momento con la camiseta cruzada, el ‘Chiqui’ dijo que “sin duda que el bicampeonato, es algo que todo el hincha de Católica lo esperaba, entramos en la historia grande el club, los que llevábamos mucho tiempo en el club, nos sacamos un peso de encima”.

En cuanto a su futuro, Cordero se limitó a decir en la precordillera que “yo no he jugado nunca en el extranjero, sería un bonito desafío para mí, pero no le cierro la puerta a nadie. Hay conversaciones, pero nada concreto”.

Por último, a la hora de los agradecimientos, el lateral-volante declaró que “agradecerle a los hinchas que siempre estuvieron ahí conmigo, agradecerle al ‘Tati’, que sepan que hace lo mejor para Católica, de verdad lo digo, trabaja en silencio, es la cara visible de todo esto. Agradecerte por todo lo que me ayudaste, siempre me diste un consejo bueno, siempre viajaste con nosotros a todos lados, eso no se olvida”.