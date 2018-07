Roberto Martínez: "El Brasil-Bélgica será el partido del Mundial"

El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, anticipó que el enfrentamiento de cuartos de final ante Brasil “será el partido del Mundial”, un duelo “de ensueño” para sus jugadores en el que la selección sudamericana partirá como “favorita”, pero en el que tendrán “una gran oportunidad” si vuelve a competir con la “mentalidad” exhibida en la remontada ante Japón.

“Estos dos equipos están construidos para marcar y ganar partidos. Contra Brasil, no se tratará de la posesión de balón sino lo que tú hagas con ella. Esto es de lo que se trata en este Mundial”, expresó este miércoles Martínez a los medios belgas.

El catalán dejó claro que sabe de lo que son “capaces”, pero apuntó que la ‘canarinha’ es “la favorita”. “Esto nos coloca en un papel diferente, pero es un partido de ensueño para nuestros jugadores. Ellos han nacido para jugar en un partido como este. Naturalmente, queremos ganar, pero no se espera que lo hagamos y esto es una diferencia importante”, advirtió de cara a restar presión.

“Contra un equipo como Brasil debes atacar y defender con once jugadores. No estamos hablando de un sistema sino de comprender lo que debemos hacer cuando tengamos la posesión. No creo que vaya a ser un partido con muchos secretos. Tenemos que defender tan bien como podemos y luego hacerles daño cuando tengamos el balón. Puede ser así de simple y este equipo está preparado para ello”, añadió Martínez.

Después del revulsivo que supusieron Nacer Chadli y Marouane Fellaini, el técnico de los ‘diablos rojos’ podría darles una oportunidad en el once. “Como entrenador tengo muchas opciones en este equipo, pero sé en mi cabeza lo que quiero hacer. Necesitaremos fuerza”, admitió, en una pista sobre la posible presencia del centrocampista del United.

“Si demostramos la misma mentalidad que el lunes, tenemos una gran oportunidad. Hemos trabajado duro durante estos dos años y estamos tan listos como podríamos estar. Hemos ganado todos nuestros partidos y todos han jugado y hemos marcado 12 goles. El partido contra Japón debe ser un gran impulso”, prosiguió el preparador español.

Finalmente, Martínez subrayó que su equipo tiene “algo especial”. “Si jugamos bien, podemos crear muchas oportunidades. Pero no hay margen de error. Si le concedemos una oportunidad a Brasil, lo aprovecharán. Creo que será el partido del torneo”, pronosticó.