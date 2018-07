En Perú postularon a Reinaldo Rueda como candidato para reemplazar a Gareca

A pesar de que logró clasificar a la selección peruana a un Mundial después de 36 años y que el combinado incaico se despidió en la fase grupal de Rusia 2018 dando pelea, Ricardo Gareca dejó abierta la puerta para partir de la banca de la escuadra del Rímac.

“Soy un entrenador libre, mi contrato ya se acabó. Le he pedido al presidente de la FPF que me dé un tiempo para pensar sobre mi futuro. En todas las instituciones que he trabajado, siempre he pedido un tiempo para pensar qué es lo mejor para mí cuando había una posibilidad de renovación”, reconoció en conferencia de prensa.

Por eso, en el vecino país ya comenzaron con la danza de nombres para reemplazar al “Tigre”, y en ese sentido postularon nada menos que a Reinaldo Rueda, actual entrenador de la Selección chilena.

“La opción que parece más previsible, sería la opción de volver a apostar por un técnico extranjero. Antes de la llegada de Ricardo Gareca a la selección peruana, Reinaldo Rueda fue una de las opciones que estuvieron más cerca a la selección peruana, así como las opciones de Marcelo Bielsa y Jorge Luis Pinto. Hoy, Rueda dirige a Chile”, publicó el diario El Bocón.