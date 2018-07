Mosa otra vez contra Ruiz-Tagle: "No tiene moral ni ética para ser presidente"

Este viernes se realizará una nueva junta de accionistas en Blanco y Negro que puede provocar un verdadero terremoto en Colo Colo. Es que el ex presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, cree que se puede revocar al directorio que encabeza un Gabriel Ruiz-Tagle al que acusó de haber tomado el mando de forma irregular.

Según el empresario puertomontino, hubo “manipulación” en la elección que lo sacó de la testera de la concesionaria que administra al Cacique.

“Sospechamos que seis o siete corredoras votaron en bloque, con porcentajes muy similares, y por cinco directores, uno de ellos Ruiz-Tagle. Cuadraron los votos. Parece muy extraño, sospechoso e irregular, que corredoras que manejan gran cantidad de acciones de minoristas hayan votado por los mismos candidatos”, reconoció en entrevista con El Mercurio.

“La presidencia de Colo Colo tiene que ser pulcra en los manejos financieros. Para llegar ahí debe existir transparencia y hoy no la hay. Desde enero y hasta mayo, Ruiz-Tagle ha comprado y vendido acciones obteniendo utilidades del orden de los $400 millones. Es inaceptable, una burla para el pueblo colocolino. Y debe ser investigado”, añadió.

Respecto a su decisión de acudir a la CMF, Mosa sostuvo: “No estoy preparando nada. Solo muevo al colocolino de a pie, al común y corriente, a decir ‘tratemos de recuperar esta institución’. Ruiz-Tagle no tiene la calidad moral ni ética para ser presidente de Colo Colo. Y eso me preocupa. No quiero que mañana le paguen al hincha siete mil pesos por las distintas cosas que puedan ocurrir…”.

“Será muy importante la votación de las corredoras. He recibido muchos mails , muchos llamados, de mucha gente que cambiará sus poderes para revocar a este directorio y elegir uno nuevo. Lo único que espero es un proceso transparente”, complementó.

Por último, sobre la opción de volver a ser timonel de la concesionaria, Mosa dijo: “No es un cargo sencillo, pero tengo más transparencia y más legitimidad que el actual presidente. Tengo las manos limpias. Y la conciencia tranquila”.