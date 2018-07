Alto dirigente de la AFA entregó férreo apoyo a Sampaoli: "Merece otra oportunidad"

Después de que fracasara con la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018, al quedar eliminado en octavos de final ante Francia, Jorge Sampaoli ya comenzó las reuniones con la AFA para resolver su futuro en la banca de la Albiceleste.

Y pese a que parecía que el ex técnico de la Roja tenía un pie y medio fuera, el casildense estaría convenciendo al organismo trasandino para continuar en el combinado argentino con el “plan 60 por 6”.

Es que el otrora DT de Universidad de Chile encontró un férreo apoyo en el presidente de Lanús y miembro del Comité Ejecutivo de la AFA, Nicolás Russo.

“Si está convencido de revertir esta situación, soy partidario de que siga. El problema no fue sólo Sampaoli. Los jugadores tuvieron mucha incidencia; es un derecho adquirido, pero está mal”, reconoció el dirigente.

“Algunas (incidencias) fueron muy fuertes y Sampaoli no podía romper el grupo. Ahora es el momento de la renovación. El equipo necesitaba cambios y el DT no pudo armar un grupo nuevo”, añadió.

Por último, Russo sostuvo: “Cuando se lo fue a buscar unos cuantos técnicos no quisieron venir, creo que mínimamente se merece otra oportunidad. Faltaban cuatro fechas para terminar las Eliminatorias, estábamos complicados y no había mucho para cambiar. Tuvo que manejar el grupo que estaba y no pudo hacer cambios. Para hacer un montón de cambios se debe arrancar un proceso nuevo. Hay que armar un equipo nuevo. Sea quien sea el conductor, hay que armar algo nuevo. Algo distinto”.