Gabriel Ruiz-Tagle piensa tomar acciones legales en contra de Mosa

Tras ser ratificado por la junta de accionistas de Blanco y Negro como presidente de Colo Colo, Gabriel Ruiz-Tagle aseguró que está estudiando posibles acciones legales en contra de Aníbal Mosa, su antecesor en la concesionaria, debido a las acusaciones que el empresario puertomontino lanzó durante la semana.

“El señor Mosa me ha hecho imputaciones graves de las que se tendrá que hacer cargo. Hablaré con mis abogados para evaluar acciones legales y veremos cuáles son. Él ha hecho imputaciones muy graves y falsas, que ojalá finalicen después de esta junta. El señor Mosa ha insistido en adjudicarme la comisión de délitos, lo que es falso”, reconoció Ruiz-Tagle.

Además, el ex ministro del Deporte se manifestó conforme con el apoyo recibido en la junta de accionistas y complementó: “Estamos muy conformes con el resultado. Nuestro directorio ha sido ratificado, a pesar de las acusaciones que no tienen sustento. Es un respaldo para un proyecto a largo plazo, de cara al centenario del club”.

Sin embargo, Aníbal Mosa respondió inmediatamente: “Ruiz-Tagle Está en su derecho de hacer lo que quiera. Sí recibo una notificación, iré a los tribunales y explicaré lo que dije. Le sobra el tiempo seguramente para contratar abogados. Podrá decir lo que quiera, yo igual, pero son las autoridades las que definen”.

Además, añadió: “Hay una fiscalía que está estudiando las denuncias que yo he hecho. Ruiz Tagle no tiene la calidad moral y ética para dirigir a Colo Colo. Sí él decide demandarme, está en su justo derecho”.

Para concluir, el ex presidente del cuadro de Pedrero apuntó directamente al actual mandamás y finalizó: “Usted señor Ruiz-Tagle tiene un plantel de lujo, que si no hubiésemos invertido, no tendría”.