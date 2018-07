Gabriel Ruiz-Tagle: "Si Mosa seguía, Colo Colo entraba en un proceso parecido al de la quiebra"

“Ruiz-Tagle no tiene la calidad moral ni ética para ser presidente de Colo Colo. Y eso me preocupa. No quiero que mañana le paguen al hincha siete mil pesos por las distintas cosas que puedan ocurrir…”.

Con esas declaraciones Aníbal Mosa, ex timonel de Blanco y Negro, se lanzó otra vez en picada contra su sucesor en la concesionaria que administra a Colo Colo. Y el ex ministro del Deporte no tardó en responder.

“Lo que ha dicho lo retrata de cuerpo entero. Es tal su ansiedad por recuperar la presidencia, que desde el primer minuto le dijo a quien quisiera oírlo que iba a volver. Sus palabras reflejan una ambición desmedida, no importando los medios ni las armas. Lamento que un director se rebaje de esa manera, sobre todo, haciendo imputaciones falsas y graves. Ha traspasado todos los límites en su afán de recuperar el poder y ha mentido deliberadamente”, reconoció en entrevista con El Mercurio.

Consultó sobre si Mosa lideró al Cacique de forma dictarorial, el empresario sostuvo: “Absolutamente. Es algo que no obedece sino a un afán de poder personal sin límites. A eso se enfrentó Colo Colo en este tiempo y ahí están los resultados: una caja muy disminuida, con muy poca posibilidad de afrontar gastos importantes de refuerzos e infraestructura, precisamente por estas decisiones inconsultas”.

Además, dijo: “Si se proyectaba la gestión del señor Mosa a un par de años, Colo Colo entraba en un proceso parecido al de la quiebra. Así de grave. Proyectando las pérdidas y el modelo de administración, de acá a un par de años el club entraba en una situación crítica”.

Consignar que este viernes se realizará una nueva junta de accionistas de Blanco y Negro donde Mosa buscará revocar el directorio de Ruiz-Tagle y donde seguramente otra vez habrán declaraciones cruzadas.