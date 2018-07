Lucas Barrios reveló la dieta que le permitió triunfar en Alemania

La flamante incorporación de Colo Colo, Lucas Barrios, explicó en Las Últimas Noticias los secretos que le permiten mantenerse en la actividad a los 33 años y como fue determinante su llegada al Borussia Dortmund, elenco con el que consiguió la Bundesliga.

“Creo que llegar a Alemania me hizo más profesional. Me cuido mucho. Fui a ver a Giuliano Poser, el nutricionista de Lionel Messi, a Italia, y ahora hago una dieta equilibrada para no tener problemas musuclares y físicos”, indicó el delantero paraguayo.

Además, Barrios explicó detalles de su dieta, la cual tiene como principio el agua, aceite de oliva, cereales integrales, frutos secos y frutas y verduras frescas, que no sean contaminadas con pesticidas, o herbicidas.

La disciplina del jugador va más allá y complementó: “Mi dieta es especial, sin gluten. En Europa se están dejando las pastas, los carbohidratos, las masas, y las están cambiando por pescado y pollo. En la noche trato de comer carne. Uno trata de hacerlo, pero no es fácil”.

Finalmente, el ariete de los albos aseguró que gracias a ello se proyecta mucho más tiempo en el fútbol profesional, incluso fuera de Colo Colo: “Quiero seguir jugando después de este contrato. Con la tecnología es muy difícil que un jugador deje la actividad a los 34 años como antes. Yo me siento bien físicamente”.