Luis Enrique es el nuevo técnico de España

Después del fracaso de la eliminación en octavos de final del Mundial de Rusia 2018, la selección española ya tiene confirmado a su nuevo técnico.

La Real Federación Española de Fútbol oficializó este lunes a Luis Enrique, ex DT de Claudio Bravo en el Barcelona, como el nuevo adiestrador por los próximos dos años.

El otrora volante corría con ventaja para reemplazar a Fernando Hierro, quien asumió a sólo dos días del debut de los rojos en la cita planetaria tras el despido de Julen Lopetegui, pero que anunció que no seguirá en la banca.

“Se ha aprobado por unanimidad la contratación de Luis Enrique para los próximos dos años. Hay un acuerdo total y seguramente la semana que viene comparecerá para su presentación”, reconoció Luis Rubiales, presidente de la RFEF.

“(Luis Enrique) no va a tener clausula de rescisión. Quiero destacar el compromiso que he notado de dejar pasar otras oportunidades económicamente mucho mejores, ese compromiso me gusta y me gusta mucho”, añadió el timonel.