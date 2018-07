"Desubicado y discriminatorio": Borghi se gana el odio de los medios argentinos

Claudio Borghi ya se está convirtiendo en uno de los principales enemigos de Jorge Sampaoli. Es que si el “Bichi” ya se había lanzado en picada la semana pasada al declarar: “En mi barrio a Sampaoli le dirían chancho en un árbol. Nadie sabe cómo llegó tan alto”, ahora volvió a hacerlo.

“Me disculpo porque hice una declaración de la que me arrepentí bastante. No es mi estilo faltar el respeto… es que con todo esto de los chanchos… Se me fue un poco de las manos. Me llamaron los chanchos para decirme que no molestara más a Sampaoli”, sostuvo el ex DT de la Roja a la televisión argentina, que hasta lo calificó como “mongólico”.

Y el otrora campeón con Colo Colo recibió duras críticas por parte de la prensa trasandina tras la nueva arremetida contra el casildense.

Por ejemplo, el portal Minuto Uno publicó: “Desubicado y discriminatorio comentario de Borghi sobre Sampaoli. Luego de compararlo con un ‘chancho arriba de un árbol porque nadie sabe como llegó tan arriba’ esta vez, lejos de usar una comparación simpática para desacreditarlo cayó en un injustificado exabrupto”.

En tanto, Diario Veloz sostuvo: “El exabrupto de Claudio Borghi contra Sampaoli… El entrenador tuvo una frase muy desafortunada e irrespetuosa durante una entrevista”.

Por su lado, el diario Olé comentó: “La pifió el Bichi… El Bichi fue irrespetuoso hacia sus colegas y fundamentalmente para las personas que viven con esa discapacidad”.