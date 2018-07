Presidente de Rangers se defiende de Peric: "Sus críticas son desmedidas"

Nicolás Peric no tuvo problemas en reclamar las malas condiciones con las que se encontró en sus primeros entrenamientos tras regresar a Rangers de Talca. El experimentado portero criticó al club por “no tener ropa para entrenar” ni tampoco calefacción y sólo tres duchas.

Y la respuesta por parte de la dirigencia rojinegra, en voz del presidente Felipe Muñoz, no tardó en llegar, calificando como desproporcionada la acusación del “Loco”.

“Sus críticas son desmedidas. Todo jugador que llega de un club de la A a la B debe saber que hay cosas que son distintas. A mí, la hinchada, al periodismo local, sus compañeros y cuerpo técnico nos sorprendió. Ellos están acostumbrados, por una parte, y por otra, no puedes decir que no hay ropa, que no hay chalas para la ducha, parece desmedido”, reconoció el timonel al portal Emol.

“Dice que no hay ropa. Pero puntualiza en que faltan unas medias. Estas no son las que se usan para jugar, son unas que van debajo de esas y que la mayoría de los futbolistas traen por su cuenta. Dijo que no hay chalas, esas también las lleva cada uno. También denuncia que hay pocas duchas. Tenemos seis, pero los mismos jugadores decidieron sacarle a tres de ellas la parte que tira agua como lluvia porque preferían que cayera como chorro”, añadió.

El empresario, además, agregó: “Hace años atrás el club tenía calefacción a parafina y luego llegaron a acuerdo con los jugadores de que ellos querían que fuera con leña. Y ellos hacen un fondo y la compran. Son 30 mil pesos por mes, lo hacen de manera complementaria. A Peric le molestó que sean los jugadores los que vean eso”.

Por último, Muñoz sostuvo: “No he hablado con él. Esperamos conversar con más calma. Sentí que hubo una respuesta negativa contra él, causó mucho rechazo en su contra, más que contra nosotros. Se le critica que llegara en esa actitud a Rangers. No me preocupa tanto lo que haya dicho, lo que más me preocupa es que sea un líder positivo que nos ayude a llegar a la Primera División”.