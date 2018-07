Julio Rodríguez vuelve a encender la polémica con Arturo Salah

Cuando Claudio Bravo decidió automarginarse de la Selección chilena en marzo pasado, en el inicio del proceso de Reinaldo Rueda, el motivo del alejamiento del portero del Manchester City fue que la ANFP rechazó la petición del cancerbero de contratar a Julio Rodríguez como preparador de arqueros de la Roja.

Y a casi cuatro meses de ese episodio, el formador del oriundo de Viluco volvió a sacar la voz, esta ve para criticar a Arturo Salah, presidente del organismo de Quilín, por su frustrado arribo al combinado criollo.

“(Fue) muy doloroso, primordialmente porque nunca me dieron la posibilidad de conversar con don Reinaldo Rueda. Era una oportunidad para hablar con él, pero no se pudo dar. Lo que más duele es que una persona que no te conoce dijo que no cumplía con el requisito o las condiciones”, reconoció a Fox Sports.

“Él no me conoce. Hablé con el coordinador de la selección Patricio Jérez y me dijo que él quería hacer una reunión con don Reinaldo Rueda, pero nunca me llamaron de vuelta”, añadió Rodríguez.

Además, agregó: “Invertí mucho dinero en mi educación, estuve ocho años seguido en Holanda y Estados Unidos, entonces basurear con una persona porque se les dio la gana me pareció absolutamente malo y decepcionante”.

Por último, Rodríguez criticó a Pablo Guede al referirse a su salida de Colo Colo en 2016: “Él es un tipo muy bipolar y demasiado irrespetuoso de los trabajos de los demás. No tuve una buena relación con él porque no me gustan ese tipo de personas, el que se las sabe todas. Fue una muy mala experiencia”.