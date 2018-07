La técnica de la AFA para que Sampaoli renuncie a la Selección argentina

A pesar del fracaso con la eliminación en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, la AFA decidió mantener a Jorge Sampaoli como técnico de la Selección argentina tras una larga reunión sostenida el lunes.

Sin embargo, en el organismo trasandino seguirían pensando en la fórmula para que el ex DT de la Roja renuncie a la banca de la Albiceleste y así no pagarle la indemnización de 20 millones de dólares que le cuesta despedirlo.

Según publica el diario Olé, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el resto del directorio buscarían “desgastar” al casildense.

Por eso en la reunión del lunes le dijeron que se hiciera cargo de la Sub 20 en el torneo L’Alcudia, pues el adiestrador no quería, pero tuvo que aceptar para seguir en el cargo.

“No es que al DT lo movilice hacerse cargo de un torneo menor de la Sub 20: se vio obligado, porque si no hubiese caído en un incumplimiento de contrato”, sostiene el citado medio.

“Si Sampaoli no fue despedido el lunes fue por una cuestión de tiempo (no hay un sucesor de consenso) y dinero. Y mientras alrededor de Tapia desean un acuerdo pagando hasta fin de año, del lado del entrenador aseguran que no van a ‘regalar ni un peso"”, agrega.