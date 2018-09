Kudelka le responde a Cooper: "Debió hablar de frente y no a 7 mil kilómetros"

Armando Cooper partió al Dinamo Bucarest de Rumana criticando con todo al técnico de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, debido a que no lo hizo jugar ningún minuto desde que el DT arribó al cuadro azul. “Sentía queme faltaba el respeto cada día”, reconoció el volante panameño.

Y las declaraciones del futbolista no le cayeron nada de bien al estratego argentino, quien le respondió de manera categórica al mundialista en Rusia 2018.

“Me entero ahora. Cuando un jugador no es tenido en cuenta suele recurrir a estos enojos. He tenido jugadores que vienen de frente y no cuando se van. Él debió hablar de frente y no a 7 mil kilómetros”, reconoció el DT trasandino en la conferencia de prensa de este miércoles.

“Si no citaba a Cooper (a los partidos) es porque veía a otros jugadores mejor. No lo conocí tan bien para hablar mal de él. Le dije lo que encontraba bueno y malo de él. Quizás esa es mi autocrítica: que no fui lo suficientemente claro”, añadió.

Por último, Kudelka sostuvo que la molestia del centroamericano es entendible, pero aclaró: “De ahí hablar mal de alguien porque no te pone y decir que es mala persona… Entonces todos los técnicos seríamos malos”.