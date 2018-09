Rueda explicó ausencia de Alexis, las sorpresas en la nómina y habló sobre Bravo

Toda una sorpresa generó la ausencia de Alexis Sánchez y de Eduardo Vargas en la nómina que dio a conocer este jueves el técnico de la Selección chilena, Reinaldo Rueda, para los amistosos frente a Japón y Corea del Sur, a disputarse el 7 y 11 de septiembre, respectivamente.

El propio estratego colombiano explicó más tarde los motivos para prescindir del tocopillano para los cotejos ante los combinados asiáticos.

“Es una recomendación del cuerpo médico del Manchester United. Viene recuperándose pero todo lo que significa este viaje la sugerencia era que no debiera participar de estos amistosos. Respetando eso y lo que siente Alexis no lo tuvimos en cuenta para esta convocatoria”, reconoció el caleño en el marco del lanzamiento de alianza entre Chilevisión y la Roja.

En cuanto a la ausencia de Vargas y las novedades de incluir a Diego Rubio e Igancio Jeraldino, el DT sostuvo: “Son jóvenes de proyección. Rubio ha hecho cuatro goles en los últimos partidos, Jeraldino también está en ese grupo. Vargas no ha tenido mucha continuidad en su equipo y estaba lo de Castillo, que está lesionado”.

Además, se refirió a la grave lesión de Claudio Bravo: “Es lamentable. A todos nos ha dolido la lesión de Claudio, por lo que significa para cualquier ser humano. Espero que tenga una exitosa rehabiltación y ahora hay que tener paciencia… No iré a Manchester porque él estará en Barcelona un tiempo y no es necesario… Es difícil saber (los tiempos de recuperación). Aparte venía con cierta irregularidad. Esto es algo que ni siquiera el departamento médico del Manchester City puede saber… No lo iba a convocar”.

Por último, agregó que no tiene problemas con Bravo, “nunca los he tenido y tengo una responsabilidad social, que es la salud de la Selección. Bravo no tiene problema con Arturo, ustedes saben lo que pasó y entre menos hablemos de eso es mejor. Van a dejar a Claudio y Arturo y ¿Me van a enfrentar a mí con Claudio? El tema es buscar lo más saludable y que gane Chile. Es un tema delicadísimo. La salud mental de este grupo es frágil”.