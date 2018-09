Federer y Djokovic dominan en otra polémica y calurosa jornada en el US Open

El suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic siguieron este jueves la estela victoriosa que dejaron en la víspera el español Rafael Nadal y el argentino Juan Martín del Potro, en otra jornada calurosa y polémica en el Abierto de Estados Unidos.

El árbitro sueco Mohamed Lahyani se convirtió en protagonista inesperado cuando, en la segunda manga, le pidió al controvertido tenista australiano Nick Kyrgios que se esforzara más durante su partido de segunda ronda ante el francés Pierre-Hugues Herbert.

Kyrgios había perdido el primer set 4-6 y cedía también en el segundo 2-5 mostrando un gran desinterés antes de que Lahyani perdiera la paciencia y fuera a hablar con el australiano, trigésimo cabeza de serie del torneo que se disputa en las pistas duras de Flushing Meadows, en Nueva York.

“Quiero ayudarte (…) Este no eres tú”, pudo escucharse por encima de las voces del público, disconformes con la actitud del jugador.

El australiano oyó sus palabras sentado en su silla, cabizbajo, con las manos en su cabeza e intentando refrescarse por el calor extremo que asolaba la Gran Manzana.

Y la charla surtió efecto, imponiéndose 7-6 (8/6) en la segunda manga y ganando las dos siguientes por 6-3 y 6-0.

El australiano, en conferencia de prensa, negó que tuviera ningún efecto en él ni que recibiera ningún tipo de apoyo o ánimo por parte del colegiado.

“No, para nada (no influyó). No me afectó nada. Me dijo que no daba buena imagen para el deporte, yo lo sabía, ni siquiera estaba escuchándole. Pero no me ayudó para nada”, comentó visiblemente molesto.

La organización también se pronunció al respecto, dando su versión de los hechos.

“Lahyani estaba preocupado porque Kyrgios pudiera necesitar atención médica. Lahyani le dijo a Kyrgios que si se sentía enfermo el torneo podía ofrecerle atención médica. También le informó que si su falta de interés por el partido continuaba, como árbitro, podría tomar medidas”, explicó en un comunicado.

Esta polémica se une a la del miércoles, cuando la organización salió a pedir disculpas después de que un árbitro advirtiera a la francesa Alizé Cornet por darse la vuelta a su camiseta al considerarlo comportamiento no deportivo.

El US Open, acusado de sexista, emitió un comunicado lamentando la decisión. “Lamentamos que Alizé Cornet recibiera una advertencia ayer (martes). Hemos clarificado el reglamento para asegurarnos de que esto no volverá a ocurrir en el futuro”, explicó.

Federer contra el calor… y Kyrgios

Roger Federer, actual número dos de la ATP y cinco veces campeón en Nueva York, saltó a la pista central Arthur Ashe a mitad del día para verse las caras con el francés Benoît Paire bajo un sol de justicia, que obligó al torneo a activar su protocolo de emergencia por altas temperaturas por tercer día consecutivo.

Sin embargo, no pareció importarle demasiado, barriendo a su oponente 7-5, 6-4, 6-4 en una hora y 57 minutos de juego y ahora se medirá a Kyrgios en tercera fase.

“No es el papel del árbitro bajar de su silla pero entiendo lo que estaba intentando hacer. (Kyrgios) se comporta de la manera que se comporta (…) Estuvo ahí demasiado tiempo. Tuvo una conversación y las conversaciones pueden cambiar la mentalidad (de un jugador)”, señaló sobre la polémica de la jornada.

El suizo estuvo acertado con su primer servicio, capitalizando el 74% de sus primeros saques, firmó cinco ‘breaks’ en las nueve oportunidades que tuvo y se lució una vez más desde la red, con 27 puntos (de 35 intentos) desde esa posición.

Más tarde, Novak Djokovic, campeón en Wimbledon y en el Masters 1000 de Cincinnati, tuvo que luchar durante dos horas y 46 minutos para superar al local Tennys Sandgren por 6-1, 6-3, 6-7 (2/7), 6-2.

Federer y Djokovic podrían verse las caras en los cuartos de final mientras que solo chocarían con Nadal o con Del Potro en la última instancia.

Wozniacki acompaña a Muguruza y Halep

Mientras, la danesa Caroline Wozniacki, número dos de la WTA, se unió a la rumana Simona Halep (N.1) y a la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza (N.12) como la última favorita en tropezar antes de tiempo, al despedirse de la competición en segunda ronda ante la ucraniana Lesia Tsurenko.

Wozniacki, que también cayó en la misma instancia en Wimbledon, sucumbió ante Tsurenko en sets corridos de 6-4, 6-2 en apenas una hora y 41 minutos de juego, convirtiéndose en la cuarta jugadora del Top-12 en decir adiós al torneo junto a la alemana Julia Goerges (N.9) y la rusa Daria Kasatkina (N.11).

Tampoco pudo pasar la segunda ronda la puertorriqueña Mónica Puig, que sin embargo acarició la victoria al gozar de seis bolas de “break” en el noveno juego del tercer set (4-4) pero terminó perdiendo 2-6, 6-1, 4-6.