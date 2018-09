Marcelo Espina le pidió a Agustín Orión que siguiera en Colo Colo

Agustín Orión fue una de las figuras que tuvo Colo Colo para lograr frente a Corinthians en Sao Paulo la histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras 21 años. Sin embargo, pese a ser una pieza fundamental en la escuadra dirigida por Héctor Tapia, el portero argentino todavía no logra sellar su renovación en el Cacique, pues su contrato expira en diciembre.

Eso sí, el ex cancerbero de Boca Juniors se mostró tranquilo de cara a su futuro en los albos, pues aseguró que ya ha sostenido conversaciones con el gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina.

“He hablado con Marcelo dos o tres veces y me ha manifestado las ganas de que continúe. Yo quiero continuar, así que calculo que en algunas reuniones se verá. No pasará tanto tiempo”, reconoció el trasandino en la conferencia de prensa de este viernes.

“Estoy feliz acá, así que no creo que haya problemas. Quedamos de conversar. Seguramente en las próximas reuniones lo vamos a ver. No he pensado en cuántos años. Sí quiero continuar”, añadió.

Respecto a su gran actuación ante el Timao en Brasil, sostuvo: “Me ha tocado intervenir y eso ha servido para que el equipo pase de ronda. Eso fuimos a buscar y lo conseguimos. El fútbol a veces te da y a veces te quita. Por suerte el equipo dio la talla y logramos algo importante después de un tiempo largo”.

En cuanto a la llave de cuartos de final ante Palmeiras, el golero dijo: “Es un equipo que está en la misma ciudad, se vive con la misma pasión. Son distintos jugadores, pero creo que se puede vivir de la misma manera que con Corinthians. Por lo que vi ayer ante Cerro Porteño, la serie será cerrada y se puede definir por detalles. Trataremos de estar mejor aún”.

Por último, consultado por la nominación de su par en Col Colo Brayan Cortés a la Roja, Orión comentó: “Estuve con él y no sabía que lo habían convocado. Tiene muchísima proyección. Todos hemos pasado por tener una edad donde no te toca jugar. Pero él sabe que entrenando, en cualquier momento se puede necesitar acá o en la Roja. Debe estar bien entrenado. Yo trato de ayudarlo a él, a Pablo (Soto) u Omar Carabalí. Yo pasé por la misma situación que él y hay arqueros que me han guiado”.