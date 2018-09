Medio inglés resaltó el motivo de la ausencia de Alexis en la nómina de la Roja

No sólo en Chile generó sorpresa que el técnico de la Roja, Reinaldo Rueda, prescindiera de Alexis Sánchez en la nómina que entregó el jueves de cara a los amistosos frente a Japón y Corea del Sur en Asia, a disputarse el 7 y 11 de septiembre, respectivamente. En Inglaterra también llamó la atención la ausencia del tocopillano.

Por ejemplo, el medio británico Manchester Evening News tituló “¿Por qué el delantero del Manchester United Alexis Sánchez fue dejado fuera de la nómina de Chile?”, para luego añadir que el atacante “fue dejado fuera de la convocatoria y no ha jugado por su país desde marzo”.

A pesar de que el estratego colombiano explicó que tomó la decisión de no convocar al ex Arsenal por una “recomendación” del cuerpo médico de los Diablos Rojos, el diario inglés sostuvo que también fue determinante el hecho de que el criollo todavía no se ha adaptado completamente a la estrategia de Mourinho, lo cual no le ha permitido brillar y responder a las expectativas.

“El ex extremo del Barcelona aún no ha encontrado su lugar en Old Trafford después de unirse al United procedente del Arsenal en enero. Ha marcado apenas tres veces desde que se mudó a Manchester y fue uno de los jugadores más decepcionantes del United en su única victoria de la temporada, en el primer día contra el Leicester”, enfatizó.

“Sin embargo, si se lo permite su condición física, se espera que Sánchez regrese al once inicial de United para el viaje del domingo a Burnley. Los jugadores de José Mourinho podrían encontrarse a nueve puntos del líder”, completó.