Miguel Ponce: "La U para mí es especial, pero también lo es la UC"

Universidad de Chile y Deportes Temuco abrirán este viernes (20:00 horas en el Estadio Nacional) los fuegos de la 22° fecha del Campeonato Nacional, en un cotejo que marcará el reencuentro de Miguel Ponce con los azules, cuadro del que partió como jefe técnico del fútbol formativo para ser el nuevo entrenador de los albiverdes.

En la antesala al duelo, el estratego se refirió a su salida del elenco estudiantil, donde descartó problemas con el gerente deportivo Ronald Fuentes.

“Fue difícil salir de la U, porque es un club increíble. Estaba muy bien considerado, muy respetado en mi trabajo. Nos costó mucho tomar la decisión por toda la confianza que nos entregaron. No hay ningún problema (con Ronald Fuentes). Las cosas se conversan y está todo bien”, reconoció el “Chueco” en diálogo con La Tercera.

Sobre la posibilidad de regresar en el futuro a la U, pero como entrenador del primer equipo, sostuvo: “Uno espera siempre seguir avanzando. Es como si me preguntaras ‘¿Te gustaría ir al extranjero?, ¿Te gustaría ir a la Selección?’. Y eso es lo normal, pero no puntualizarlo porque es la U, sino porque cuando se fijen en mí será porque he hecho lo suficiente en mi carrera para merecer un lugar así. El llamado de cualquier equipo de los grandes o del extranjero querría decir que estoy haciendo las cosas bien”.

Por último, Ponce dijo: “La U es especial para mí, pero también puedo decirte que con la Católica sería especial enfrentarla. A la UC llegué a los 12 años, estuve 20 años ahí. No es un tema de cariño. Mi respuesta es ojalá se fijaran en mí porque significa que estoy haciendo las cosas bien y trataré de hacerlo para que los equipos importantes de Santiago, o del extranjero, me miren”.