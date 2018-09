Nicolás Massú: "Nicolás Jarry está muy firme de la cabeza"

Nicolás Massú, quien está en Estados Unidos presenciando el US Open, habló sobre el buen momento de Nicolás Jarry (42° del ranking ATP), el que llegó a la segunda ronda del último Grand Slam del año y cayó ante John Isner (11°) pese al gran partido que jugó.

El capitán del equipo chileno de Copa Davis aseguró que la “Torre” puede llegar más lejos en el circuito, ya que ha mostrado su fortaleza en el aspecto mental.

“Jarry está muy firme de la cabeza y esa condición debería llevarlo aún más lejos en el circuito mundial”, dijo el “Vampiro” en entrevista reproducida por As Chile.

Además, también habló de Christian Garín, y sostuvo que, junto a Jarry, Chile tiene para al menos 10 años más en lo más alto del tenis: “Con ambos tenemos para 10 años y ojalá se puedan sumar otros más”.

“Hay que mirar a 8 o 10 años plazo y poner el énfasis en los más chicos, máximo hasta los 12 años. No es que nos olvidemos de los que están un poco más grandes, pero el acento debe estar en los más pequeños. Así habrá un trabajo real, sostenido en el tiempo, para que Jarry y Garín tengan recambio y no haya un bache tan largo como el que se produjo cuando Fernando (González) y yo nos retiramos”, cerró el ex 9 del mundo.