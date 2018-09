Julio Peralta: "Quiero volver a jugar la Copa Davis, tengo excelente relación con Massú"

Julio Peralta no comenzó de buena forma este 2018. El mejor doblista nacional del circuito ATP sufrió lesiones que le significaron perderse los duelos de Chile frente a Ecuador y Argentina por la Copa Davis.

“En enero sufrí un desgarro en el pectoral y eso me mantuvo un poco frenado, en el sentido que nunca me recuperé bien. Traté de parar un par de semanas, después traté de jugar de nuevo en febrero y me volví a lesionar en la misma zona. Estuve tres meses bastante complicado con el tema. De ahí me infiltré la muñeca”, reconoció en diálogo con El Mercurio.

Por lo mismo, “Big Julius” confesó que desea volver a representar al país por la Ensaladera de Plata el próximo año: “De todas maneras quiero volver a jugar la Copa Davis. Tengo excelente relación con ‘Nico’ (Massú), siempre hablamos, estamos en contacto durante los torneos que juego y nos llevamos muy bien. Por ese tema no hay ningún problema, aunque el formato haya cambiado”.

Respecto a cómo ve al resto del equipo, sostuvo: “Jarry es un jugador muy peligroso, estoy muy feliz por lo que ha conseguido. Tiene grandes armas y lo mejor es que aún tiene mucho para seguir mejorando; es muy profesional y trabaja muy bien, y por eso siento que tiene la oportunidad de conseguir cosas grandes (…) A Christian (Garín) lo pude ver en Bastad (Suecia) y tengo entendido que está trabajando con un equipo nuevo y un proceso nuevo. Espero que le vaya muy bien”.

Consultado sobre hasta cuándo planea jugar, Peralta dijo: “Estoy mucho mejor. Ha sido un año un poco complicado, pero me estoy cuidando bastante bien. En el tema del retiro, no pienso en un límite. Voy a jugar hasta que mi cuerpo me lo permita, o cuando quiera cambiar mi estilo de vida. Por ahora estoy bien, estoy contento, y sólo estoy pensando en jugar”.