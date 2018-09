Lobos y la reprogramación del partido con Colo Colo: "Eso se pide con anticipación"

Colo Colo sufrió un duro golpe por parte de la ANFP, luego de que el organismo de Quilín rechazara la solicitud del Cacique de reprogramar los partidos del Campeonato Nacional frente a Deportes Antofagasta y Universidad Católica, por estar muy cerca de los cotejos de ida y vuelta frente a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Frente a esta situación, en el plantel cruzado respaldaron la decisión de mantener para el domingo 30 de septiembre el clásico entre la UC y los albos en San Carlos de Apoquindo.

“Lo único que puedo decir sobre eso es que se pide con anticipación, nosotros pensamos en San Luis y los sábados acá se hacen muchas actividades”, reconoció el volante Carlos Lobos, quien anotó un golazo ante Unión Española.

“Eso tendríamos que verlo si estuviéramos en ese momento, no estamos en eso y es una petición que se hace con anticipación y no lo vemos nosotros, no podría dar una opinión, porque no estamos en una copa internacional”.

En cuanto al empate frente a los hispanos, sostuvo: “Fue un partido muy apretado, tratamos de hacer lo que sentíamos mejor para ganar el partido y logramos sacar un punto como visita; se valora y nos deja como líder”.