Peligra Sudamericano Sub20 por falta de recursos en el Bío-Bío

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz aseguró que no habrán recursos por parte del gobierno regional para desarrollar el Torneo Sudamericano Sub20 en el próximo verano.

El intendente, Jorge Ulloa, dijo que es muy poco probable que ingresando un proyecto a estas alturas para contar con dineros, se pueda lograr algo.

La autoridad agregó que el Gobierno no es “llegar y llevar” en este tipo de materias e insistió en que nunca tuvo detalles del desarrollo de este torneo.

“Perdone, pero los proyectos se construyen sobre la base de un espacio de tiempo como corresponde, esto no es la Polar llegar y llevar. Yo no he tenido ningún antecedente, y lo he consultado”, aseguró.

El seremi de Deportes, Juan Pablo Spoerer, explicó que recién el viernes de la semana pasada recibieron una llamada de la ANFP, para contar con el apoyo financiero del Gobierno Regional, pero que por parte de los municipios de Concepción y Talcahuano nunca tuvieron detalles.

“A nosotros lo que ocurrió fue hacia fines de semana pasada, tuvimos la solicitud de un apoyo del ministerio e intendencia para el campeonato, pero nosotros tuvimos que informar que no había requerimiento”, dijo Spoerer.

El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, quien incluso fue a Santiago junto al alcalde de Concepción para buscar ser sede de este torneo de fútbol, dijo que no quiere entrar en polémicas, pero se desligó de responsabilidad, argumentando que primero es la comuna y luego este tipo de eventos.

“No quiero polemizar con mi colega de Concepción, pero aquí no se trata de falta de apoyo ni compromiso. Fuimos a la ANFP, escuchamos la propuesta de ellos, pero la propuesta era que nosotros prácticamente pasemos todos los recursos”, detalló Campos.

Por otro lado, concejales de la Municipalidad de Concepción lamentaron lo que está ocurriendo y esperan, tanto en oficialismo como oposición, que esta situación no responda a intereses políticos.

Al respecto, Héctor Muñoz de RN sostuvo que “no sabemos qué lo que pasa. Esperamos que no sea mala voluntad, que no sea un problema político. No me gustaría que nuestro gobierno, del que yo participo, esté poniendo trabas”.

Por otro lado, Boris Negrete, de la DC, recalcó que “yo esperaría que esto no fuera así… esta información se sabía hace pocos días, así que espero que esto se va a discutir en próximo concejo municipal”.

Los concejales de Concepción pedirán antecedentes en el próximo concejo municipal y no descartaron la posibilidad de invitar al intendente Jorge Ulloa, para que entregue detalles al respecto.