Ruiz-Tagle lamentó decisión de ANFP de no reprogramar duelos de Colo Colo

A pesar de que la ANFP desestimó cambiar las fechas de los duelos de Colo Colo frente a Deportes Antofagasta y Universidad Católica por la cercanía con los cotejos de ida y vuelta ante Palmeiras por Copa Libertadores, en Blanco y Negro acudieron este martes a la sede del organismo de Quilín para plantear la idea de que a futuro se consideren los calendarios internacionales para programar clásicos.

Tras la reunión, el presidente de la concesionaria, Gabriel Ruiz-Tagle, lamentó la determinación y sostuvo: “Hubiésemos esperado una mayor comprensión de la importancia de la instancia en que estamos, pero debemos estar claros que estos están en las bases del torneo, y no resulta posible cambiar por una vía jurídica. Lamentamos el hecho, porque Colo Colo se juega cosas importantes no solo para el club, si no para el fútbol chileno”.

En tanto, el gerente deportivo del club, Marcelo Espina, expresó: “Coincide en que estamos justo en este momento, pero no hablamos nada de los partidos. Ya hicimos todo por el conducto regular. Ahora fue una charla amena, y lo que sí, se planteó que en un futuro a los equipos que estén jugando copas internacionales en instancias decisivas se les evite programar clásicos.

Consignar que el Cacique tendrá un duro fixture al tener que enfrentar el 20 de septiembre a Palmeiras en el Monumental por la Libertadores, luego recibir a Deportes Antofagasta el 23, para después visitar el 30 a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo y el 3 de octubre al Verdao en Brasil por la Copa.