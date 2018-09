Marcelo Díaz: "Si algún día me gritan ‘chileno, chileno’ me voy a poner a llorar"

Solo elogios lleva cosechando Marcelo Díaz desde su llegada a Racing de Avellaneda, donde ha logrado grandes actuaciones en la campaña en que es puntero de la Superliga de Argentina junto a su escuadra.

Por lo mismo, ‘Carepato’ se refirió lo que han sido sus partidos en la ‘Academia’ y señaló que se emocionará si la hinchada le comienza a dedicar cánticos.

“Voy a hacer todo lo posible para ganarme el cariño de la gente y la ovación. Si algún día me gritan ‘chileno, chileno’ me voy a poner a llorar”, dijo a Radio Late.

“Estoy muy bien en Racing y me adapté rápido a Argentina”, añadió el ex Universidad de Chile, quien llegó a última hora al fútbol trasandino tras dejar Pumas en México y no tuvo problemas para adaptarse.

Además, el ex Celta de Vigo se refirió a la Selección chilena y aseguró que, si recibe el llamado de Reinaldo Rueda, feliz se viste la Roja: “Solamente voy a estar trabajando acá muy duro y tratando de hacer lo mejor posible para Racing. Si en algún momento viene un llamado, feliz voy”.

Por último, el volante habló sobre la no clasificación de Chile al pasado Mundial de Rusia: “Nos quedamos fuera del mundial por errores que no voy a comentar nunca”.