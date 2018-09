Problemas con la "U" estarían trabando el fichaje de Mauricio Pinilla en Atlas

Mientras Mauricio Pinilla tiene todo acordado para ser nuevo jugador de Atlas de Guadalajara, problemas con la Universidad de Chile estarían trabando el fichaje del delantero en el cuadro mexicano.

Es que desde el equipo de Guadalajara buscan asegurarse que el ex seleccionado es jugador libre para evitar líos judiciales, por lo que se comunicaron con Azul Azul para solicitar el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), lo que encontró respuesta negativa en los azules ya que los tendría Colón de Santa Fe, según El Mercurio.

“La gente de la ‘U’ nos dijo que los derechos federativos pertenecen a Colón de Santa Fe y que con ellos debíamos hablar”, señalaron desde Atlas a el matutino.

De acuerdo al mismo medio, los ‘Zorros’ también se comunicaron con el SIFUP y la ANFP. Desde el sindicato les enviaron los detalles de la demanda del ex Atalanta y sostuvieron que es jugador libre, mientras que desde el ente rector del fútbol nacional les dijeron que el también ex Palermo sigue en los registros de los universitarios ya que no ha firmado el finiquito.

Por lo mismo, y según cercanos a “Pinigol”, indicaron: “La ‘U’ plantea lo de Colón porque no puede aparecer diciendo que es la dueña del pase, pues hay un juicio en camino, y en ese litigio ellos afirman que los derechos de Mauricio no les pertenecen”.

De concretarse finalmente la llegada de Pinilla a Atlas, compartiría equipo con su ex compañero en Universidad de Chile, Lorenzo Reyes, además de Ángel Guillermo Hoyos, quien tendría todo listo para ser el nuevo técnico del colista del fútbol mexicano.