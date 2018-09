Frank Kudelka: "Para quienes estén a cargo de los árbitros, ya basta"

Las dos fechas de castigo que recibió por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por los insultos que consignó el árbitro Julio Bascuñán en su informe del Superclásico, dejaron con un sentimiento de amargura y molestia al técnico de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka.

Es que el estratego de los azules insistió este jueves en que no insultó al cuerpo arbitral en el derbi frente a los albos en el estadio Monumental.

“Alguna vez me equivoqué con algún árbitro y a lo mejor estoy pagando ahora que no hice nada. Es injusto, se ha equivocado, pero a lo mejor no debí haber ido ahí. No dije lo que se escribió (en el informe del juez), lo que sí le dije al línea algo que no me pareció de la forma en que nos trató, pero no lo comentaré para no alimentar más el tema”, reconoció el DT argentino en conferencia de prensa.

“El primer equivocado fui yo en ir ahí. No insulté, no agravié, si hice gestos ampulosos, y después hablé en una conferencia de prensa en la que lo más probable es que al árbitro no le gustó lo que dije”, añadió.

Además, el ex adiestrador de Talleres de Córdoba coincidió con el portero y capitán de la U, Johnny Herrera, de que no se actuó con el mismo criterio con otras acciones graves en el mismo cotejo: “Mi pregunta es por qué la misma severidad con la que se me informó a mí, más allá de que no fue así, hubo hechos mucho más graves que podrían habernos afectado a nosotros o al rival y no se actuó de la misma manera”.

Kudelka, también, llamó a la Comisión de Árbitros liderada por Enrique Osses que no se vuelva a repetir estas situaciones: “Para quienes estén a cargo de los árbitros, ya basta. No quiero mirar en el plato ajeno, pero ya basta. No lo traslademos a todos los partidos. Quienes tienen las atribuciones de tomar las decisiones, los vamos a respetar, pero ya basta, no lo llevemos a todos los partidos”.

Por último, sobre el duelo de este sábado frente a Palestino, por la ida de la semifinal de Copa Chile, el DT sostuvo: “Es un partido definitorio y no me fijaré en la tabla del torneo, sí tendré en cuenta que será un equipo difícil que tratará de mejorar sus atributos”.