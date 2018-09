Tapia criticó negativa de cambiar duelos y espera aforo total ante Palmeiras

En Colo Colo no sólo se lamentan por la derrota frente a Everton en Viañ del mar que les significó ceder más terreno en el Campeonato Nacional, sino que también por la negativa a su solicitud de modificar la programación de los duelos frente a Deportes Antofagasta y Universidad Católica para facilitar sus cotejos frente a Palmeiras, por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Durante la semana el presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, y el gerente deportivo Marcelo Espina fueron los que criticaron el rechazo a la petición alba, y ahora fue el turno del técnico del Cacique, Héctor Tapia.

“Todos los clubes se están jugando grandes cosas y nadie quiere dar ventaja. Uno espera algún gesto porque un día más o uno menos no te afecta tanto, así que hay gente del club que está buscando esas facilidades. Cuando no encuentras esas facilidades, de no ceder, les da para jugar con nuestro desgaste. Si no quieren, son las reglas del juego y hay que dar para adelante no más”, reconoció el estratego en la conferencia de prensa de este jueves.

“No estaban las expectativas de que llegáramos más arriba. Pero son las reglas y cada uno las administra. Un día más nos viene bien, pero para el resto puede ser una ventaja. Hay gente haciendo eso de coordinar las fechas y ojalá lleguen a un buen puerto”, añadió.

Por lo mismo, el DT agregó: “Es un desgaste estar en dos torneos. Algunos, incluso, están en más. Tenemos una diferencia importante acá y sabemos que no podemos enredar puntos. Tenemos fortalezas y trataremos de cumplir en las dos competencias. Se trabajó mucho para llegar a esta instancia, así que debemos seguir avanzando. Vamos a ver si nos da para cumplir en los dos. Trataremos de no tener bajas”.

Consultado sobre la baja de aforo en el reducto de Macul que dispuso la Intendencia de la Región Metropolitana para el cotejo ante Palmeiras, el adiestrador sostuvo: “Por algunos cae toda la gente. Y nosotros necesitamos que nos vengan a apoyar. Claro que nos perjudica. Pero el club debe defender y están en eso. Ojalá el estadio esté al tope en estos partidos. La hinchada juega un rol importante en estos partidos de Copa Libertadores. Ojalá se llegue a un buen acuerdo”.

Respecto al Verdao, que pasa por un gran momento, “Tito” comentó: “Tiene un buen funcionamiento, con un sistema táctico similar al de Corinthians (…) lo tenemos bien estudiado y estas semanas nos vamos a dedicar a concentrarnos en ellos. Lo iremos viendo en el camino, pero tienen oficio. Por algo están dónde están”.

Por último, sobre el juego del conjunto albo, Tapia dijo: “Hay una evaluación constante para corregir errores. Eso es de forma permanente, semanal y los jugadores la tienen claro. ¿Si me gusta cómo jugamos? Colo Colo puede jugar mejor”.