El mensaje del DT de Venezuela a Soteldo tras su ausencia ante Colombia

Yeferson Soteldo será una sensible baja para la selección de Venezuela de cara al amistoso de esta noche frente a Colombia en Estados Unidos, debido a que el jugador no logró renovar su visa de trabajo. Por eso, el delantero se quedó en suelo nacional para disputar el sábado junto a Universidad de Chile el duelo ida de la semifinal de Copa Chile frente a Palestino.

En ese sentido, el técnico de la Vinotinto, Rafael Dudamel, no quedó nada de contento con la ausencia del ex jugador de Huachipato y le mandó un mensaje.

“Hay muchas circunstancias que a uno como seleccionador se le escapan de las manos. No podemos lamentarnos, estos escenarios tenemos que aprovecharlos para abrir espacios a otros que están deseosos de oportunidad”, reconoció el DT en conferencia de prensa.

“El riesgo lo corre quien no está, no intencionalmente ausentándose, pero eso suele pasar, son los que desaprovecharán las oportunidades. Acá hay otros jugadores que están felices y contentos aprovechando su momento, mi tarea es ampliar la competencia del equipo, el universo de futbolistas y después tomar decisiones. Siempre es riesgoso no estar, el que llega puede aprovechar su oportunidad”, aseguró. “Es el momento para subirse al bus vinotinto, no después”, añadió.el ex arquero.