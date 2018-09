Diego Valdés pidió disculpas tras ser acusado de hacer un gesto racista

Diego Valdés estaba en el centro de la polémica en las últimas horas. Previo al amistoso de este martes de la Selección chilena ante Corea del Sur, el volante nacional había sido acusado de racismo al realizar un gesto de ojos rasgados después de fotografiarse con un fanático local en Suwon.

El portal Sport Corea publicó que “uno de los jugadores chilenos que está en el país para el juego con la selección cometió un acto racista”, mientras que el hincha de la imagen sostuvo al citado medio: “Me encontré con los jugadores chilenos y les pedí una foto. En el momento no me percaté, pero después al ver la imagen me di cuenta de lo que hizo el jugador”.

Por eso, el futbolista que milita en el Morelia de México salió al paso y pidió disculpas, a través de su cuenta oficial de Instagram, por lo sucedido.

“En relación a la fotografía que está en redes sociales, nunca fue mi intención y pido las disculpas correspondientes si alguien se sintió ofendido”, escribió el ex Audax Italiano en la red social.