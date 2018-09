Juan Carlos Almada: “El delantero de U.Católica debe tener mucha técnica y personalidad”

U.Católica contrató en enero pasado a Andrés Vilches con la intención de mejorar el registro dejado por Santiago Silva el semestre anterior. Sin embargo, el rendimiento y capacidad goleadora del formado en Huachipato ha estado lejos de llenar el gusto de hinchas y directivos de la franja.

Sin anotaciones a su haber, con sólo 883 minutos en cancha de un total de 1980 y sin ser convocado por Beñat San José en los últimos 9 partidos oficiales, Vilches tiene mínimas opciones de continuar en San Carlos de Apoquindo tras finalizar su préstamo en diciembre.

Juan Carlos Almada, ex goleador y finalista con U.Católica en la Copa Libertadores 1993, dijo en entrevista exclusiva a Deportes en Agricultura que “el delantero de Católica debe tener mucha técnica y personalidad, tal como debe ser en todo equipo grande. En U.Católica no basta con jugar bien o hacer goles, hay que tener cierta técnica pues es un club que gusta del buen fútbol”.

Recordando cómo fueros sus inicios en el fútbol profesional, Almada enfatizó que se deben aprovechar las chances de entrar en un equipo. “Yo venía de provincia a Defensa y Justicia, teniendo cuatro número 9 delante de mí. Ahí está la personalidad y entrenar más hasta que te den la oportunidad, cuando me la dieron no salí más. Pasa por aprovechar los momentos que te tocan”.

Por último, el nacido en Morón trató de explicar por qué no resultan ciertos nombres en la franja. “Santiago Silva fue a U.Católica y no hizo ni dos goles. El fútbol tiene cosas inexplicables, no sé por qué se van jugadores que no son tan conocidos y andan muy bien, pero llegan otros que les pesa no sé qué cosa y no rinden como debería ser” finalizó.