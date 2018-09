Representante de Rafael Vaz: “La U no se ha acercado para ver su permanencia”

Durante esta temporada Rafael Vaz ha jugado 21 partidos, 15 como titular, y 1848 minutos acumulados. De hecho el brasileño ha estado en todos los partidos de la era de Frank Kudelka.

Sin embargo, pese a los números que marcan la campaña del defensa nacido en Sao Paulo, en su círculo más cercano existe incertidumbre sobre la posibilidad de extender su vínculo que termina el próximo mes de diciembre.

“Rafael está feliz y tranquilo en Chile, pero lo cierto es que estamos esperando a que el club se pronuncie con alguna oferta. Él quiere seguir, pero si acá no dicen nada entonces tendremos que ver otro equipo” comentó a Deportes en Agricultura su representante Reinaldo Pitta.

El agente agregó que “la situación depende del directorio de U. de Chile, no de nosotros. Si ellos muestran interés podremos hablar algo, por ahora no hay nada”.

Asimismo, Pitta confirmó que lo único concreto es que Vaz no volverá a Brasil para jugar en el Flamengo. “El contrato con ellos se termina y no lo renovaremos, tenemos algunas cosas vistas pero estamos trabajando en función de lo que quiera U. de Chile. Si tienen interés, entonces deberán conversar conmigo. Hasta el momento no se han acercado para ver su permanencia”.